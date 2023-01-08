AFAD’dan belediye personeline eğitim

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Uzaktan eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı Belediyesi personeline Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi verildi.

Uzaktan eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı Belediyesi personeli, AFAD gönüllüsü olmak için yerinde eğitimlere devam etti. Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından belediye personeline Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi verildi. AFAD yerleşkesinde yapılan eğitimlerde; hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilkyardım eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde ise değerlendirme sınavı ve sonrasında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürü Recep Bayar, eğitim salonunda eğitimlerini bitiren Tepebaşı Belediyesi personeli ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.