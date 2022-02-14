Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi 3 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de bir kahvehane sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir kıraathanede meydana gelen olayda iddialara göre işletmeci Ali Bahri Gürcan (51) ile Hüseyin Ö. arasında poker oynadıkları esnada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada darp edilen Hüseyin Ö., arabasından aldığı silah ile kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Gürcan, tedavi için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım eden Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu Soner K. ile İran uyruklu Behrouz M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.