Adliye çalışanları ’Cumhuriyet Yürüyüşü’nde buluştu

Eskişehir Adliyesi’nde görev yapan personel, cumhuriyetin ilan edilişinin 99’uncu yıldönümünü Kent Ormanı’nda yürüyüş yaparak kutladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosunca düzenlenen yürüyüşe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel ve Savaş Kılıç ile çok sayıda adliye çalışanı katıldı. Yürüyüş öncesi toplu fotoğraf çektirilirken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayan çocuklar yürüyüşe renk kattılar. Katılımcılar yürüyüş sonrasında Kızılay’ın çay ikramı eşliğinde sohbet ederek dinlendiler.