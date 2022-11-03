Aday Hakem ve Masa Görevlisi kursu

Eskişehir Basketbol İl Temsilciliği’nce gerçekleşen Aday Hakem ve Masa Görevlisi kursuna toplamda 72 kişi katılım gösterdi.

Eskişehir Basketbol İl Temsilciliği, yeni sezon öncesi Aday Hakem ve Masa Görevlisi kurslarını düzenledi. Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde yürütülen eğitim programında ise Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan ve A Klasman Hakemi Batuhan Söylemezoğlu bilgilerini paylaşarak faaliyetin moderatörlüğünü üstlendi. Gerçekleşen etkinliğe toplamda 72 kişi katılım gösterdi.