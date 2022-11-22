Adalet teşkilatında yüzüncü yıl coşkusu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosunca yüzüncü yıl etkinlikleri çerçevesinde ‘Personelin Sesi, Adaletin Nefesi’ sloganı ile kurum içi iletişimi güçlendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Eskişehir Adliyesi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Eskişehir L Tipi ve H Tipi Kapalı; 1 Nolu ve 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, personelleri ile personellerin aileleri katıldı.

Eskişehir Şeker Fabrikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli yarışmalar yapılarak kazananlara ödüller verildi. Oyunlarla ve yarışmalarla eğlenen adalet teşkilatı personelleri ve aileleri, birbirleriyle sohbet ettiler. Etkinlik alanında bulunan palyaçolar ise çocuklara neşe kaynağı oldu.

“İlk buluşma Eskişehir’de gerçekleştiriliyor”

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılına ulaşmanın coşkusu ve heyecanı ile bir araya geldiklerini belirterek, “Yüzüncü yıl etkinlikleri çerçevesinde ilk buluşma Eskişehir’de gerçekleştiriliyor. Bu etkinliğin ilimizde yapılarak ilk meşalenin Eskişehir’de yakılıyor olması dev adalet teşkilatı, camiası için büyük bir onurdur. Bu onuru bize yaşattığı için başta sayın bakanımız olmak üzere genel müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ailelerimiz zor bir görev içinde olmanın güçlüklerini her zaman yaşadı”

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım etkinliğin önemine değinerek, “Ailelerimiz de zor bir görevin içinde olmanın güçlüklerini her zaman yaşadı. Bugün bir güzellik etrafında sosyal bir birliktelik için bir araya geliyoruz. Bu buluşma son dönemde sık sık konuşarak üzerinde durduğumuz, bizim için son derece önemli bir etkinlikti. Personellerimizle burada birlikte sohbet etmenin, zaman geçirmenin pozitif enerjisini yüklenerek buradan ayrılacağız” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ise Eskişehir’e tanış olmaya geldiklerini dile getirerek, “Bu etkinlikte yaklaşık bin arkadaşımız var. Ama ülkemizde hem ceza infaz kurumlarında hem de adliyelerde çalışan yaklaşık 150 bin arkadaşımızın heyecanını, coşkusunu burada gördük. Adalet teşkilatımızda çalışan arkadaşlarımızın emeklerini hangi cümlelerle anlatabiliriz diye düşünüyorduk. Gerçek anlamda bugün burada bir kez daha gördük ki adalete gerçek nefes olan kişiler sizlersiniz. Buradaki buluşmamız tüm Türkiye’de devam edecek. Bu tür birliktelikler sorunlarımızı daha kısa yoldan daha hızlı çözmeye katkı sunacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan çekiliş ile katılımcılara çeşitli hediyeler verildikten sonra Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu’na, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’a ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin’e hediye takdiminde bulundu.