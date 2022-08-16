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“Adalar” bölgesinin saksıları vandalların yeni hedefi oldu

Eskişehir’in en önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı üzerinde yer alan saksılar, vandalların üzerine yazdığı yazılar sonucunda kirli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR 16.08.2022, 13:44
“Adalar” bölgesinin saksıları vandalların yeni hedefi oldu

Eskişehir’in en önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı üzerinde yer alan saksılar, vandalların üzerine yazdığı yazılar sonucunda kirli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Eskişehir’de hem gezmek hem de fotoğraf çektirmek adına yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden olan “Adalar” bölgesinin saksıları vandalların hedefi haline geldi. Vatandaşların saksıların üzerine sprey boya sıktığı ve renkli kalemlerle isimlerini yazdığı gözlemlendi. Kalemle boyanan saksıların, gün içinde çok fazla ziyaretçi akınına uğrayan “Adalar” bölgesine ciddi zarar verdiğini gözler önüne seriyor. Bölge esnafı ve turistler, bu tarz görüntülerin Eskişehir’in turizm marka değerine zarar verdiğini ve yetkililerin kısa sürede bu duruma çare üretmesi gerektiğini söylediler.

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