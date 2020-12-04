Acile gelen vakaların yüzde 90’ı acil değil

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis uzmanı Dr. Ünal Tetik, “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki acile başvuran vakaların yüzde 90’ı acil değil” diye konuştu.

Dr. Tetik, “İnsanlardan basit şikâyetlerle acile gelmemelerini istiyoruz, acile çok hasta geldiği zaman gerçekten acil durumda olan hastaların tedavileri aksayabilir, hem de insanlar Covid bakımından kendilerini riske atmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

ACİL DOĞRU TANIMLANMALI

Acil kavramının doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Tetik, “Acil; ani başlayan ilk 24 saat içinde müdahale edilmediği takdirde kalıcı hastalık sakatlık veya ölüme yol açabilecek hastalıklara denir. Şöyle ki; 15-20 gündür devam eden bir rahatsızlık acil değildir, kalp krizi, yanıklar, düşmeler gibi durumlar acildir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki acile başvuran vakaların yüzde 90’ı acil değil” ifadelerini kullandı. Özellikle pandemi döneminde acile bu tür gereksiz gelişlerin hastayı gereksiz riske soktuğunu ve acile gelen acil vakalara müdahaleyi aksatabildiğini belirten Dr. Ünal Tetik, hangi durumlarda acile başvurulmalı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Örneğin çocuklarda tek başına ateş acil bir kavram değildir, ailenin önce evde gidermeye çalışması gerekir, kontrol edilemeyen yüksek ateş nefes darlığı, kusma ve morarmalarda acile gelinebilir, sadece ateş varsa hastanın genel durumu iyi ise evde müdahale edilerek 72 saat beklenmelidir. Örneğin 3-5 gün süren karın ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi durumlarda acil bölümüne değil uzman hekimlere başvurulmalıdır.” dedi.

ACİLE GELEN VAKALARIN ÇOĞU COVİD 19

Son bir ayda acil servisine gelen hastaların çoğunluğunun Covid 19 vakası olduğunu aktaran Dr. Tetik, şunları söyledi:

“Burada bizim için sorun olan şey; belirtilerin değişkenliği, örneğin belirtilerde yüksek ateş yer alır ancak bize gelenlerin büyük çoğunluğunda ateş yok, genelde tek başına ishal, sırt ağrısı, baş ağrısı gibi nedenlerle gelenlerin çoğunda Covid 19 çıkıyor. Belirgin bir semptom olsaydı işimiz daha kolay olacaktı. Bakanlığın belirttiği 8 bulgu; ateş, eklem ağrısı, öksürük, baş ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, ishal gibi bu bulgulardan 3’ünden şikayet eden kişilere test yapıyoruz. Başladığımız Mart ayından bu yana en az yüzde 50 artış olduğunu görüyoruz.”

GERÇEKTEN DURUMU ACİL OLANLARIN TEDAVİSİ AKSAYABİLİYOR

Covid ile birlikte en zor koşullarda çalışan birimlerin başında Acil bölümü geldiğini kaydeden Dr. Ünal Tetik bu süreçte sağlık çalışanlarına destek olabilmek için herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle izolasyonun son derece önemli olduğunu belirten Dr. Tetik, “Aile içinde de mesafeye çok dikkat edilmeli, maske ve mesafe ve hijyen kuralına zaten mutlaka uyulmalı” diye konuştu.

Dr. Tetik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın bir zamanda bir çalışma arkadaşımızı Covid nedeniyle kaybettik, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Sağlık çalışanları çok yoruldu, içimizden biri Covid olduğunda onun eksikliğini buradaki diğer sağlık çalışanları dolduruyor ve dolayısıyla daha çok çalışıyor ve yoruluyor Sağlık çalışanlarına daha iyi koşulların sunulması gerekiyor, her şeyden önce Covid’in meslek hastalığı olarak tanımlanmasını istiyoruz.”