Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri sona eriyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı için kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, 2 Mart Perşembe günü saat 22.00’a kadar işlemlerini yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Anadolu Üniversitesinin dünyaya açılan kapısı olan Açıköğretim Sistemi yeni dönemde de öğrencilerini bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri sona eriyor. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin 2 Mart Perşembe günü saat 22.00’a kadar işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgiye aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki “Kayıt Otomasyonu” bağlantısı, “Kayıt Yenileme” linkinden yapabilecek. 10 ildeki depremzede öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmayacak.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, kayıt yenileme tarihleri içinde kontrol etmeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan “Kayıt Yenileme Kılavuzu” ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” “Kılavuzlar” linkinden ulaşılabilecek.

Bilgi almak isteyen öğrenciler 0850 200 46 10 numaralı telefondan Açıköğretim Destek Sistemi’ne ulaşabiliyor.