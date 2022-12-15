Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dr. Savaş Karaova için anma töreni düzenledi

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Savaş Karaova’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle çalıştığı hastanede tören düzenlendi.

Yoğun bakımda uzun süredir tedavi gören ve 12 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Dr. Savaş Karaova için görev yaptığı Acıbadem Eskişehir Hastanesi fuaye alanında tören yapıldı. Törende bir araya gelen çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri yakalarına Karaova’nın resmini asarak anma töreni gerçekleştirdiler.

Hastane Direktörü Mevlüt Yıldırım, “Acımız büyük; hastalarının çok sevdiği bir hekim, çalışma arkadaşlarının Savaş abisi ve hocasını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi. Merhumun yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Dr. Fatma Seçil Kırdök Dr. Savaş Karaova ile yakın mesai arkadaşı olduklarını, Acıbadem çatısı altında yollarının kesiştiğini ve kendisini tanıdığı için çok mutlu olduğunu ileterek başsağlığı diledi.

Dr. Karaova’nın eşi Dr. Füsun Karaova ve oğlu Suat Karaova, tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen hekimlere ve bütün sağlık personellerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından hayatını kaybeden hekim Dr. Savaş Karaova için bir dakikalık saygı duruşu ile tören sonlandırıldı.