“Ablasyon yöntemi kalp çarpıntısı tedavisinde yüz güldürüyor”

Prof. Dr. Bülent Görenek, yaygın kalp çarpıntısı çeşidi atriyal fibrilasyonun tedavisinden bahsederken, “‘Ablasyon’ dediğimiz yöntemle kalp içinde çarpıntıya neden olan yerleri dondurma işlemi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir” dedi.

Geçen hafta Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan ve çoğu Avrupa ülkelerinden beş bine yakın kardiyoloji uzmanının buluştuğu Avrupa Kalp Ritmi Birliği’nin bu yılki kongresine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek de davetli olarak katıldı.

Aritmiler yani kalp çarpıntıları hakkında en güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışıldığı kongrede, Prof. Dr. Bülent Görenek en sık görülen kalp çarpıntılarından olan “atriyal fibrilasyon” konusundaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaştı.

Prof. Dr. Bülent Görenek atriyal fibrilasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Atriyal fibrilasyon kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir çarpıntı türü olup, uygun tedavi edilmeyen hastalarda beyne giden pıhtıya bağlı inmeye yani felce sebep olmaktadır. Bu nedenle atriyal fibrilasyonlu pek çok hastada pıhtı önleyici ilaçlar hayat kurtarıcı olmaktadır. Hastalığın tedavisinde ‘ablasyon’ dediğimiz yöntemle kalp içinde çarpıntıya neden olan yerleri dondurma işlemi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bazı hastalarda ise çarpıntıyı kontrol altına almak için çeşitli ilaçlardan yararlanılmaktadır.”