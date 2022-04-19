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ABD’nin e-Ticaret devinden Türk şirketine dev teklif

ABD’nin e-Ticaret devi Wayfair, en büyük perakende şirketlerinin ana tedarikçilerinden biri olan Türk şirketi Growth Lead LLC’ye teklifte bulundu.

ESKİŞEHİR 19.04.2022, 10:53
ABD’nin e-Ticaret devinden Türk şirketine dev teklif

ABD’nin e-Ticaret devi Wayfair, en büyük perakende şirketlerinin ana tedarikçilerinden biri olan Türk şirketi Growth Lead LLC’ye teklifte bulundu.

Dünyanın en büyük e-Ticaret perakende devlerinin ABD’deki lisanslı Vendor (B2B tedarikçi) ünvanlı Türk şirketi Growth Lead LLC’nin kapısını çaldı. ABD e-Ticaret devi, son 1 yılda sektörde mutfak, ev gereçleri ile mobilya sektöründe ivme yakalayan Growth Lead LLC’ye, Wayfair “Castle Gate” şeklinde adlandırdığı merkezinin kapılarını açmak için teklif getirdi.

“Türk markaları tüm dünyaya ulaşacak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir’li Growth Lead LLC şirketinin CEO’su ve kurucusu Can Akalın, “Bu olanakla birlikte Türk markaları ve üretilen tescilli Türk ürünleri Amerika’dan tüm dünyaya, son kullanıcıya kadar ulaşacak. Ülkemizdeki birçok markayı B2B olarak satın alıp ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Amerika ve Avrupa pazarına hem B2B hem B2C olarak tüm markalarımızın ulaşabileceği bizi çok mutlu etti ve heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye üreticisi için ABD pazarı çok büyük bir fırsat”

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel pazarda çeşitli sorunların ortaya çıktığını ancak ABD pazarının bu savaştan etkilenmediğini kaydeden Akalın, “Ülkemizin son yıllardaki ihracat artışları gelecek için çok büyük umut vadediyor. Türkiye üreticisi için Amerika pazarı çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı halen birçok ihracatçı firmanın göremediğinin farkındayız. Üreticilerin birçoğu ABD pazarından uzak durmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan son dönemdeki Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ihracatçımızı lojistik yönde etkiledi. Dolayısıyla lojistik anlamda ve süreçlerde ciddi sıkıntılar yaşandı. ABD ihracatı bu savaştan etkilenmedi. İhracatçının her zaman B planı olan bir pazarı olmalı. ABD bu anlamda çok mantıklı bir pazar" dedi.

“İhracat için dijital altyapıya yatırım şart”

Dünya üzerindeki gelişmeleri Türkiye’deki şirketlere aktararak çalışmalarına yön verdiklerini belirten Can Akalın, “Günümüzde ülkemizin ihracatının artması için en önemli süreçlerden biri olan dijital altyapılara yatırımın yapılması gerekiyor. Çünkü yeni dünya ticareti birçok dijital pazarlama modüllerinin birbirleriyle uyarlanması ile beraber oluşmaktadır. Ülkemizdeki üreticilerin kendilerini yeni dünya ticareti için hazırlamaları ve geliştirmeleri gerekiyor. Bunlar çok yüksek maliyetli yatırımlar değil” diye konuştu.

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