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Abartı egzoz denetimde 137 araç incelendi
Eskişehir’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 137 araç kontrol edildi.
ESKİŞEHİR 09.09.2022, 17:22
Eskişehir’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 137 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen planlı denetimlerde, şüpheli görülen 137 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 8, diğer kural ihlalleri yaptığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne işlem yapıldı. Denetimlerde toplamda 33 sürücü hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenirken, 11 araç trafikten men edildi.
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