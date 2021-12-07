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AB Simülasyonu ile kadın hakları tartışıldı

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ve AB Parlamentosu’nun simüle edildiği etkinlikte; kadın hakları, kadına karşı şiddetle mücadele ve eşitsizlik konuları enine boyuna değerlendirildi.

ESKİŞEHİR 07.12.2021, 09:53
AB Simülasyonu ile kadın hakları tartışıldı

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ve AB Parlamentosu’nun simüle edildiği etkinlikte; kadın hakları, kadına karşı şiddetle mücadele ve eşitsizlik konuları enine boyuna değerlendirildi.

ETO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bilgilendirici bir etkinlik düzenledi. Avrupa Birliği Simülasyonu; kadın hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, eşitsizlik başlıklı etkinlik, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği’nin iş birliğinde düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar tarafından AB Kadın Hakları, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Eşitsizlik konuları Avrupa Birliği penceresinden simüle edildi.

AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Gökhan Çobansoy, katılımcıların etkinlik sayesinde Avrupa Birliği’nin kadın hakları, kadına karşı şiddet ile mücadele ve eşitsizlik konularında çalışma ve karar alma mekanizmalarını deneyimleyerek yakından tanıma ve öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi. Çobansoy ayrıca, AB Bilgi Merkezi olarak yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi aktardı.

Etkinlikle kadın hakları konusunda farkındalık sağlandı

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ise, kadının ekonomik olarak güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, kadın girişimci sayısını geliştirmek ve kadınların ekonomik hayatta daha çok varlık göstermelerini desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir kadına karşı şiddet ile mücadelede en önemli yöntemlerden birisinin kamuoyunda dikkat çekecek, kamuoyunun farkındalığını artıracak eğitim, seminer ve benzeri faaliyetlerin daha görünür hale getirilmesi olduğunu dile getirdi. Gerçekleştirilen AB Simülasyonun da bu kapsamda önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Akdemir, sorunların çözümü için durum değerlendirmesinden fazlasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gençler kadın haklarını uygulamalı öğrendiler

Katılımcılar, cinsiyet eşitliğinde AB’nin küresel rolü ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yerel yönetimlerin uygulamaları ve bu uygulamaların fonunun üye devletler ya da AB tarafından karşılanması, AB adaylık süreçlerindeki ülkelerin kadına karşı şiddet oranlarının karşılaştırması konularını tartıştılar. Oturumlarda Avrupa Parlamentosu’nu temsil eden katılımcılar, Avrupa Birliği deneyimini uygulamalı öğrenmiş oldular. Katılımcılar, kadın hakları, kadına karşı şiddet ile mücadele ve eşitsizlik hakkında savundukları fikirleri simülasyonda uygulayarak Avrupa Birliği’nin hedefleri doğrultusunda bir karar metni oluşturmaya çalıştılar. Etkinlik, katılımcılara sertifika takdim edilmesiyle sona erdi.

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