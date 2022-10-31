9 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bekçilerin denetimi esnasında hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu Ö.K. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, ‘Hırsızlık’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın üzerinde yapılan aramada 0,80 gram metamfetamin ve 35 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.