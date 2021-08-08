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87 yaşındaki alzaymır hastası kadını otobüsten alan olmadı

Ankara’nın Polatlı ilçesinden Eskişehir’in Günyüzü ilçesine gelen alzaymır hastası olan 87 yaşındaki kadın, yakınlarının almaya gelmemesiyle ortada kaldı.

ESKİŞEHİR 08.08.2021, 16:46
87 yaşındaki alzaymır hastası kadını otobüsten alan olmadı

Ankara’nın Polatlı ilçesinden Eskişehir’in Günyüzü ilçesine gelen alzaymır hastası olan 87 yaşındaki kadın, yakınlarının almaya gelmemesiyle ortada kaldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde şehirlerarası otobüsüne binen tekerlekli sandalyeye bağlı 87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer Şahin, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi’ne geldi. Otobüs mahalleye geldiğinde kim olduğunu bile hatırlamayan Hacer Şahin’i yakınları almaya gelmedi. Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadının yakınlarını araştırmaya başladı. Sadece oğlunun adının Musa olduğunu ve Kayakent Mahallesi’nde çobanlık yaptığını söyleyen Hacer Şahin, tekerlekli sandalyesiyle mahalle meydanında yakınlarının bulunmasını bekliyor.
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