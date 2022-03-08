8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü okulda kutladılar

Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki, 30 Ağustos Ortaokulu ve Sucaaddini Veli İlkokulu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapıldı.

Okul aile birliği tarafından organize edilen kutlamada Okul Aile Birliği Başkanı Selçuk Manaz kısa bir konuşma yaparak günün önemine dikkat çekti. Manaz; "Başta Okul Müdiremiz Ebru hocamız olmak üzere okul yönetiminden öğretmenlerimize hatta hizmetlilerimize kadar hizmet veren bayanlarımızın gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayanlarımızın yönetimde olması bize ayrı bir güç katıyor" diye belirtti.

30 Ağustos Ortaokulu ve Sucaaddini İlkokulu Müdiresi Ebru Kaptanoğlu ise; "Bu güzel ve anlamlı bir günde bizlere verilen değere teşekkür ediyorum. Bir bayan olarak başarılar kazanmak bizlerin en güzel hedefi olmalı, çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Daha sonra hep birlikte pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.