7 bin 380 kilometrelik hattın bakımını yapıldı

OEDAŞ, hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için bakım onarım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yılın ilk altı ayında 4 bin 513 kilometre alçak gerilim, 2 bin 867 kilometre orta gerilim elektrik dağıtım hattı ile 2 bin 105 adet dağıtım trafosunun bakımını tamamladıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Yıl sonuna kadar sürdüreceğimiz çalışmalarımızla birlikte, olumsuz doğa koşulları ve diğer dış etkenlerden kaynaklanan plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına hız verdi. 1,8 milyon abone ile yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunan şirket, yılın ilk yarısında yaptığı bakım çalışmalarına ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre OEDAŞ, 4 bin 513 kilometre alçak gerilim, 2 bin 817 kilometre orta gerilim olmak üzere toplam 7 bin 380 kilometre elektrik dağıtım hattı, 2 bin 105 adet dağıtım trafosu ve 7 bin 154 adet aydınlatma armatürünün bakımını yaptı.

Muzaffer Yalçın: “Enerjimizle şehirlerimizi aydınlatmaya devam edeceğiz”

Bakım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde elektrik dağıtım hizmetini Avrupa standartlarında ve yüksek kaliteyle sağlamak için sürekli bakım, onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede yılın ilk altı ayında da beş şehrimizde 200 kişilik ekibimizle sahada 7.380 kilometrelik hat için planlı çalışmalarımızı tamamladık. Yılın ikinci yarısında da sürdüreceğimiz alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları ve dağıtım trafosu bakımları ile yıl sonunda plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Düzenli olarak kontrol edip, bakımlarını gerçekleştirdiğimiz armatürler ile de hizmet verdiğimiz şehirlerimizi enerjimizle aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.