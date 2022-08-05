Eskişehir’de 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, bugüne kadar 7 bin 328 adli destek dosyasında hizmet verdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla çalışma yapıldı. 7 il ile birlikte pilot il seçilen Eskişehir’de, 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bugüne kadar 7 bin 328 adli destek dosyasında hizmet verildi. 1 müdür, 10 sosyal hizmet uzmanı, 6 psikolog, 1 pedagog ve 3 zabıt katibi olmak üzere 21 personel ile faaliyetlerine devam eden Eskişehir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nde 2019 yılında bin 652, 2020 yılında 2 bin 161, 2021 yılında 2 bin 105 ve 2022 yılında bin 410 destek dosyası yer aldı. Birimin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adli destek ve mağdur hizmetleri çalışmaları neticesinde kırılgan grupta bulunan suç mağdurlarının adli süreçlerde yalnız bırakılmadığını belirterek, “Mağdurlar, bu hizmet ile devlet koruması altındadır” dedi.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu ve Hukuk Yargılaması Destek Bürosu gibi adli süreçlerin her alanında mağdurların yanında olabilecek şekilde faaliyet gösteren büroları bünyesinde bulunduran Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, mağdurların kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin bilgi vermek, adli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara uygun müdahale programı uygulamak, mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak gibi birçok görevi yerine getirerek mağdurlara etkili bir şekilde destek vermeyi sürdürüyor.

“Fail ve mağdur arasında bir perde”

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olan Eskişehir Adliyesinde 2017 yılında kurularak faaliyete başlayan Adli Görüşme Odası’nda; 2017 yılında 92, 2018 yılında 150, 2019 yılında 94, 2020 yılında 86, 2021 yılında 152 ve 2022 yılında 151 adet adli görüşme gerçekleştirildi. Adli Görüşme Odası ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Selçuk Eryılmaz, öncelikli olarak kırılgan gruptaki kişilerin mağdur ve tanık olarak ifade verme işlemlerinde, mahkemelere ve savcılıklara yardımcı olarak faille mağdurun karşı karşıya gelmesini önleyen odanın yaşanması muhtemel birçok mağduriyetin de önüne geçtiğini belirterek, “Adli görüşme odalarımız ile fail ve mağdur arasına bir perde çekebiliyoruz. Bu şekilde mağdurların ileride gerçekleşmesi muhtemel birçok mağduriyetinin de önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

İfadelerini adli görüşme odalarında vermek isteyen kişilerin bu isteklerini adli mercilerden talep etmeleri gerektiğini belirten Eryılmaz, bu kişilerin maruz kaldıkları suçun hala etkisinde olduklarını, duruşmada taraflar huzurunda kendilerini rahatça ifade edemeyeceklerini, fail ile yüz yüze gelerek yaşanılan olayı tekrar hatırlamak istemeyeceklerini ve olayı anlatmakta güçlük çekeceklerini düşündükleri durumları başvurularında belirtmeleri halinde talep değerlendirmesinin dikkate alınacağını ifade etti.