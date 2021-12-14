670 kilogram atık, doğal gübreye dönüştü

Tepebaşı Belediyesi sürdürülebilir atık yönetim sistemi kapsamındaki çalışmalarına başarılı şekilde devam ediyor.

Ekim 2021’de başlayan “Evsel Organik Atığını Getirene Kompost Gübresi Hediye” çalışmasında 2 ayda toplam 60 vatandaş yararlandı. 60 vatandaşa, getirdikleri 670 kilogram evsel organik atık karşılığında yine 670 kilogram organik gübre teslim edildi.

Öte yandan, organik atıklardan kompost gübre yapımına, hava koşulları sebebiyle kış dönemi boyunca ‘Atığını Getir Doğal Gübre Götür’ projesine kısa bir ara verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinesinden, bahar dönemi ile birlikte vatandaşların evlerinden çıkan organik atığını getirerek, karşılığında kompost gübrelerini alabilecekleri belirtildi. Kompost gübre sayesinde, toprağın biyolojik özellikleri bozulmadan daha sağlıklı ürünler yetiştirilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.