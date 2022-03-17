66 Yaşındaki etli ekmek ustasına usta öğretici belgesi verildi

Eskişehir’de etli ekmek ustalığı yapan Mustafa İleri, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde girdiği sınavı başarıyla tamamlayarak Usta Öğreticilik Belgesi aldı.

Eskişehir’de yaşayan 66 yaşındaki etli ekmek ustası Mustafa İleri, Mesleki Eğitim Merkezi’nde girdiği usta öğreticilik sınavını başarıyla tamamladı. Usta öğretici olarak faaliyet göstermeye hak kazanan İleriye belgesini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan İleri, “Teksan Sanayi Sitesi’nde bulunan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik belgesi alabileceğimi öğrendim. Şu anda yanımda çalışan bir çırağım var. Son kez iyi bir usta olarak Aydın’ı yetiştirmeye karar verdim ve bunun mesleğin devamlılığı için önemli olduğunu düşündüm. Benden sonra o da şu anda kalfa adayı olarak eğitim alıyor. Böylelikle o da benden sonra çıraklar yetiştirecek. Hem gençler hem de yetişkinler için böyle imkânların olması önemli. Öğrenmenin de öğretmenin de yaşı yok” dedi.