60 yıllık okul arkadaşları buluştu

Demiryolu Meslek Lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri pilav gününde bir araya gelirken, uzun yıllardır görüşmeyen öğrencilerin mutlulukları ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Demiryolu Meslek Lisesi Mezunları Derneği Genel Başkanı Tufan Özdemir, salgın nedeniyle zorunlu olarak verilen 3 yıl aradan sonra yeniden geleneksel pilav gününde bir araya geldiklerini söyledi. Derneğin neredeyse 75 yıla varan köklü geçmişinden gelen birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışının, camiaya yerleştiğini dile getiren Özdemir, “Bugün çalışanımızla, emeklimizle, ailelerimizle, bir ve beraber olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” diye konuştu.

“60 yıldır görüşmeyen abilerimiz bir araya geldiler”

Buluşmaya gelen çoğu mezun öğrencinin gözlerinin dolu olduğunu belirten Özdemir, 60 yıldır görüşmeyip bugün görüşen öğrencilerin olduğunu dile getirdi. 25 yıl önce kapanan okullarının tekrar açılması için çağrıda bulunan Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

“Geleneksel pilav etkinliğimizi 13-14 senedir okulumuzun bahçesinde mezunlarımızla birlikte düzenliyoruz. Demir yollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacını sağlayan önemli bir kurumdu okulumuz ve diğer kurum okullarıyla beraber 1998 yılında kapatıldı. O yıldan beri dernek olarak öncelikli mücadelemiz okulumuzun tekrar açılması yönünde. Bu konudaki çalışmalarımız dernek olarak devam ediyor. Bundan sonra biz olsak da olmasak da bu çalışmalar devam edecek. Herkesin gözleri dolu dolu, 40 yıldır görüşmeyen insanlar bu vesileyle bir araya geliyor. Hatta 60 yıldır görüşmeyen abilerimiz bir araya geldiler, herkesin anlayabileceği bir duygu değil. O özlem, bu birliktelikle harmanlanıp güzel bir ortam oluşuyor. Mezunlarımız Türkiye’nin her yerinden geliyorlar, Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Adana’ya kadar."

“Hangi şehirde olsak bizim elimizden tutacak öğrencimiz var”

17 yıl Demiryolu Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmış Gülderen Akpınar, mezun verdiği bütün öğrencilerini sevdiğini belirterek hangi şehirde olursa olsun elini tutacak öğrencilerinin olduğunu söyledi. Çok başarılı öğrencilerinin olduğunu aktaran Akpınar, “Demiryolu Meslek Lisesi öğrencileri kendilerini var ettiler. Şu anda bizim çok sayıda doktor öğrencimiz var hatta NASA’da çalışan iki öğrencimiz var. Hangi şehirde olsak bizim elimizden tutacak öğrencimiz var. Ben burada kepçeyle öğrencilere yemek bile dağıtmışımdır, bunu zevkle yaptım. Şu topluluğun güzelliğine bakar mısınız? Ben onlara diyorum ki ’Ben sizi siyah saçlı mezun etmiştim, neden bu saçlarınızı beyazlattınız" diye konuştu.