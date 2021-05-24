banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor

6 suçtan kaydı olan şahsın otomobilinde tabanca bulundu

Eskişehir’de polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu.

ESKİŞEHİR 24.05.2021, 14:47
6 suçtan kaydı olan şahsın otomobilinde tabanca bulundu

Eskişehir’de polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sütlüce mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerinde durdukları M.Ç’ye ait otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkında yaralama, hırsızlık, gasp gibi 6 ayrı suçtan kayıt bulunan şüpheli M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yorumlar (0)
22°
açık