6 saat süren tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu

Eskişehir’de solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye giden 36 yaşındaki Abdurrahman Elma, uygulanan plazmaferez yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Abdurrahman Elma, solunum sıkıntısı nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Gerekli incelemeleri yapılan 4 çocuk babası Elma’nın akciğerinde, sepsis adı verilen yaygın bir enfeksiyon halinin bulunduğu tespit edildi. Acil olarak müdahale edilen hastaya, plazmaferez yöntemi uygulandı. Yaklaşık 6 saatlik operasyonun ardından Elma, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Plazmaferez, hastanın plazmasını komple değiştirme işlemi”

Hastaya uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ahmet Volkan Yıldırım, “Plazmaferez, hastanın plazmasını komple değiştirme işlemi. Hastanın kanındaki ‘septik medyatörler’ dediğimiz ajanların temizlenmesini amaçladığımız bir yöntem. Plazmaferezin farklı durumlarda kullanım alanı var. Bizim hastamızdaki kullanım amacımız, şiddetli septik durumdu ve faydasını da gördük. Şu anda hasta kendinde, şuuru açık. Sadece ‘nazal oksijen’ dediğimiz burundan oksijen destek ihtiyacı var” dedi.

“Çok yoğun destekler altındaydı”

Hastanın tedavi sürecine de değinen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yıldırım, “Hastamız bize solunum sıkıntısıyla geldi. Acil servise gelir gelmez solunum cihazına bağlanmak durumunda kalan bir hastaydı. Akciğerindeki enfeksiyona bağlı ‘sepsis’ dediğimiz yaygın bir enfeksiyon hali mevcuttu. Çok yoğun destekler altındaydı. Tansiyonu ve nabzı yoğun destekler altındaydı. Açıkçası ilk geldiğinde kaybedilmesinden endişe duyduğumuz bir hastaydı. Daha sonrasında hastanemizde yeni uygulanmaya başlayan ‘plazmaferez’ dediğimiz plazma değişimi işlemi uyguladık. Sonrasında hastada gerçekten dramatik fayda gördük. Hızlıca solunum cihazından ayrılabildi. Bugün de inşallah göğüs hastalıkları servisine devrediyoruz hastayı. 36 yaşında bir hasta, böyle toparlamasına çok sevindik. Kendisi oldukça genç. Bu şekilde olması bizi de mutlu etti” şeklinde konuştu.