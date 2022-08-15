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6 bin 900 atıl okul onarımları hız kesmeden devam ediyor

Eskişehir İl Müdürlüğü/Köy Yaşam Merkezi Projesi çerçevesinde onarılacak olan 6 bin 900 atıl okul için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 11:53
6 bin 900 atıl okul onarımları hız kesmeden devam ediyor

Eskişehir İl Müdürlüğü/Köy Yaşam Merkezi Projesi çerçevesinde onarılacak olan 6 bin 900 atıl okul için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde başlatılan ve Türkiye’nin her bölgesinde yaklaşık 6 bin 900 atıl olarak bulunan köy okulu revize ediliyor. Köy Yaşam Merkezi Projesi’nin Eskişehir ayağındaki çalışmalar hız kesmeden vatandaşların hizmetine sunulacağı günü bekliyor.

İnşaat Emlak Müdürü Okan Aygen ve teknik ekip yapılan çalışmaları yerinde izlemek için Sultandere Yaşam Merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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