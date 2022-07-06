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6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı

Eskişehir’de 6 ayrı adresten 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 06.07.2022, 09:50
6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı

Eskişehir’de 6 ayrı adresten 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısları yakalamak ve faili meçhul olayları çözmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan 6 ayrı adresten toplamda 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen G.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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