55 üniversite öğrencisinden gece yürüyüşü

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, üniversite öğrencilerine Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü yaptırdı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 15 Aralık Perşembe günü Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile birlikte Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör rehberliğinde ve dernek üyelerinin kontrolünde yürüyüş yapılan 8 kilometrelik güzergaha, 1 öğretim görevlisi ve 55 öğrenci katıldı. Yürüyüş sonrası yapılan değerlendirmede öğrenciler, yapılan gece yürüyüşünden keyif aldıklarını ve tecrübe kazandıklarını söylediler.