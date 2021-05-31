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50’den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı

Eskişehir’de 50’den fazla hırsızlıktan kaydı olan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 31.05.2021, 13:03
50’den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı

Eskişehir’de 50’den fazla hırsızlıktan kaydı olan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırmızıtoprak mahallesi Basın Şehitleri Caddesinde bir ikamette meydana gelen 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası hırsızlık olayı ile Yenimahalle 9. Dere sokakta bir ikamette meydana gelen 2 bin 500 lira değerindeki hırsızlığın şüphelisi olduğu tespit edilen Zekiye C. isimli şüpheli hırsızlık ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve 50’den fazla hırsızlık suçundan dosyası olduğu öğrenilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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