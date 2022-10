5 ülkeden gelen öğretmen ve öğrenciler Eskişehir’i gezdi

Cengiz Topel İlkokulunun da ortağı olduğu Erasmus+KA 229 Projesi olan "Think and Create your own Hobbies" çerçevesinde Eskişehir’e gelen Portekiz, İspanya, Letonya Yunanistan ve Bulgaristan temsilcisi öğretmen ve öğrenciler, bir hafta boyunca Cengiz Topel İlkokulu tarafından ağırlandı. Misafir öğretmen ve öğrencilere lüle taşı işlemeciliği, ebru sanatı, cam sanatları, çömlekçilik gibi Türk el sanatları uygulamalı olarak tanıtıldı.

Odunpazarı tarihi bölgesi, Seyit Battalgazi Külliyesi, Yazılıkaya bölgesi ve Çifteler Sakaryabaşı gibi tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlendi. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık tarafından misafir gruba hediyeler takdim edildi. Sabancı Uzay Evi ve Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’nda etkinlikler düzenlendi. Misafirlere, okul velileri tarafından evde hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi.

Misafir öğrenciler, bu ziyaretin hatırasına çiçek ve ağaç dikerek Eskişehir’den ayrıldı.

Projenin bir sonraki hareketliliği Letonya’da gerçekleşecek ve Cengiz Topel İlkokulundan bir grup öğretmen ve öğrenci ülkemizi temsil edecek.