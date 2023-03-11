5 suçtan aranması ve 3 yıl 15 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde yağma olayına karışan ve 5 suçtan aranması ile toplam 3 yıl 15 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Geçmiş tarihte Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen yağma olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre çalışmalar neticesinde S.D. isimli şüphelinin olaylarla ilgili olduğu tespit edildi. Şüpheli, Tepebaşı ilçesindeki ikamette ekiplerce yakalandı. Bahse konu ikamette yapılan aramalarda; Suça konu cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 13 kartuş, 1 hançer, 2 sustalı ele geçirildi. Şüphelinin kimlik sorgusunda ise hırsızlık, silahlı tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçlarından aranması olduğu belirlenirken, toplam 3 yıl 15 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 300 TL para cezası olduğu tespit edildi. S.D. hakkında işlem başlatıldı.