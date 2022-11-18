Son Dakika
ÇAKÜ’den Orta Asya’nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas
DSİ Genel Müdürü Akca:” Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak”
5 Hırsızlık olayının faili tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde medyana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla alakalı yakaladığı H.K. isimli zanlı tutuklandı.
ESKİŞEHİR 18.11.2022, 10:38
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde medyana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla alakalı yakaladığı H.K. isimli zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Odunpazarı İlçesi’nde 5 farklı tarihte meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının failini ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarıyla alkali H.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.