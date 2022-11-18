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5 Hırsızlık olayının faili tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde medyana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla alakalı yakaladığı H.K. isimli zanlı tutuklandı.

ESKİŞEHİR 18.11.2022, 10:38
5 Hırsızlık olayının faili tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde medyana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla alakalı yakaladığı H.K. isimli zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Odunpazarı İlçesi’nde 5 farklı tarihte meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının failini ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarıyla alkali H.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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