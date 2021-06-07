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5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden 5 gündür kayıp olan Sami Karaman sağ salim bulundu.

ESKİŞEHİR 07.06.2021, 16:03
5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden 5 gündür kayıp olan Sami Karaman sağ salim bulundu.

2 Haziran Çarşamba günü, ’Eskişehir’e doktora gidiyorum’ diyerek Sivrihisar’ın Dinek mahallesindeki evinden ayrılan ve kendisinden 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sami Karaman bulundu. Karaman’ın bulunması büyük endişe yaşayan ailesini rahatlattı.

Sami Karaman’ın, Eskişehir’deki işi bittikten sonra çobanlık işi bulduğu Ankara’nın Polatlı ilçesi Üçpınar mahallesine gittiği öğrenildi. Karaman’ın, telefonundaki arıza nedeniyle ailesine haber vermeden çobanlık yapmaya gittiği, iş için gittiği Üçpınar mahallesindekilerin gazetede fotoğrafını görünce Sami Karaman’ın ailesine haber verildiği belirtildi.
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