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5 bin TL’lik malzeme çalan hırsız yakalandı
Eskişehir’de JASAT dedektifleri piyasa değeri 5 bin TL olan 7 adet led projektör çalan şahsı yaptığı başarılı takiple yakaladı.
ESKİŞEHİR 31.08.2022, 17:20
Eskişehir’de JASAT dedektifleri piyasa değeri 5 bin TL olan 7 adet led projektör çalan şahsı yaptığı başarılı takiple yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Kesin mahallesinde bağ ve bahçeden hırsızlık olayı meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan 7 adet led projektörün çalındığı ihbarı üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
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