5 ayrı hırsızlığın şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Eskişehir’de 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri gerekçesi ile yakalanan 2 kadın tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 ayrı evden hırsızlık olayında toplam 86 bin 800 lira değerinde eşya çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu Zeynep E. ve Meriban C. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alına şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.