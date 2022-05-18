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40 yıllık hatır için 77 senedir kahve satıyorlar

Eskişehir’de 77 yıllık aile işletmesinin 2’nci kuşak temsilcisi olan Sedat Erentok, 40 yıldır Eskişehirlileri kahveyle buluşturuyor.

ESKİŞEHİR 18.05.2022, 09:37
40 yıllık hatır için 77 senedir kahve satıyorlar

Eskişehir’de 77 yıllık aile işletmesinin 2’nci kuşak temsilcisi olan Sedat Erentok, 40 yıldır Eskişehirlileri kahveyle buluşturuyor.

Hamamyolunda esnaf olan Sedat Erentok 77 yıllık aile işletmesinin 2’inci kuşak temsilcisi olarak yıllardır Eskişehirlileri kahveyle buluşturuyor. Babasının kurduğu işletmeyi 40 seneden beri açık tutma çabasında olan Erentok, çekirdek olarak aldığı kahveleri kavurarak taş değirmenlerde öğütüyor. Pandemi ve küresel ısınmadan dolayı kahve piyasasının son 30 yıldır en yüksek seviyede olduğunu belirten Erentok, haziran ayından sonra fiyatların düşebileceğine değindi.

“12 farklı ülkenin kahvesini satıyoruz”

Çekirdek olarak aldıkları kahveyi kavurup taş değirmenlerde öğütüp kendi özel lezzetlerini oluşturan Sedat Erentok, 15’ten fazla aromalı Türk kahvesi ve dünya kahveleri çeşitleriyle Eskişehirlilere yıllardır kahve keyfi yaşatıyor. 1945 yılından beri işletmenin ayakta olduğunu söyleyen Erentok, “Burası babam tarafından 1945 yılında açıldı. Ben 2. kuşağım ama arkamdan gelecek 3. hatta 4. kuşak bile var çünkü torunum buraya geldiğinde müşterilerle nasıl konuşması gerektiğini biliyor dükkânı seviyor. Ben de çocukluğumdan beri bu dükkandayım. Yaklaşık 50 yılımı bu dükkânda geçirdim diyebilirim. Zamanla insanların kahve tüketim şekilleri değişti. Şu anda granül kahveleri bırakıp daha çok filtre kahve dönmeye başladı çünkü granül kahvelerde çok fazla birleştirici ve katkı maddesi bulunuyor. Ancak biz kahvelerimizi kendimiz kavurduğumuz için içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. 12 farklı ülkenin kahvesini satıyoruz. En çok Kolombiya ve Kenya kahvesi ilgi görüyor çünkü bu kahvelerin aromaları güzel ve içimi yumuşaktır. Biz de kavururken çok yakmamaya özen gösteriyoruz” dedi.

“Kahve dünyanın her yerinde son 30 yılın en yüksek seviyelerini gördü”

Global krizlerin de etkisiyle piyasadaki kahvelerin azaldığını bu yüzden de son 30 yılın en yüksek seviyeleri gördüğüne değinen Erentok, “Pandemiden sonra global bir kriz oldu bundan kahve de etkilendi o yüzden şu anda kahve ticaretinde durgunluk var. Pandemiden ve doğal afetlerden dolayı kahve dünyanın her yerinde son 30 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Geçen sene Brezilya’da küresel ısınmadan dolayı piyasalar çok kayıp yaşadı. Kahve ürünleri düştü ancak Brezilya’da görüştüğümüz arkadaşlar bu sene üründe sıkıntı olmayacağını söylüyorlar. Eğer haziranı iyi atlatırsa Brezilya kahve fiyatlarında düşüş olur” diye konuştu.

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