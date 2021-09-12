40 yıldır bıçak bileyerek geçimini sağlıyor

Eskişehir’de esnaflık yapan 77 yaşındaki Erhan Erdoğan, gençlik yıllarında ustasından öğrendiği bıçak bileme işini 40 yıldır sürdürüyor.

Tarihi hamam yolunda esnaflık yapan Erhan Erdoğan, gençlik yıllarında başladığı bıçak bileme işini severek devam ettiriyor. 10 metrekarelik dükkânında müşterilerin getirdiği bıçakları bileyen Erdoğan, her sabah erken saatlerde dükkânın kapısını açıp, ekmek parasını kazanıyor. En çok bıçak bileme işinin yaz aylarında yaşadığını belirten Erdoğan, 30 yıldır emekli olmasına rağmen işini severek devam ettiriyor. Erdoğan, talep ve kazancının iyi olması nedeniyle mesleğini bırakmadığını söyledi.

Kendi çocuklarına da öğrettiği mesleğini, gücü yettiği sürece devam ettirmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Bıçak bileme mesleği oldukça meşakkatlidir. Ben bu mesleği ustamdan öğrendim. Gençlik yıllarımda hevesle başladım. Kazancıda iyi olunca bırakamadım. Çalıştıkça işi sevmeye başlayınca mesleğime bağlandım. Daha sonra Bir bıçağı sağlam tutmak gerekiyor. Bıçak bilemek kolay değil hayati tehlikesi var. Elinizdeki bıçağın kontrolünü kaybettiğiniz zaman bir kazaya sebep olabilirsiniz. Çok dikkat edilmesi gereken bir iş, yoksa istenmeyen kazalar yaşanır. Bu iş, güzel ve kazancı iyidir. Ama tehlikesi de çoktur. Tabi insan çalıştıkça öğreniyor. Ben de çalışarak öğrendim. Ama hala küçük kazalar yaşayabiliyorum. Elimin her yeri yara ve kesik ile doldu. Ben bu mesleği çok seviyorum. Çocuklarıma bu mesleği bırakacağım. Umarım onlar bu işi sürmeye çalışır.”