4 faklı hırsızlığın şüphelisi kovalamaca sonucunda yakalandı

Eskişehir’de 4 farklı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen M.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçmiş tarihlerde Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde gerçekleşen oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, kablo hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olaylarının faillini yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde M.A. isimli şüpheli Tepebaşı İlçesi’nde kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.