4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de 4 farklı hırsızlık olayının faili olduğu şüphesiyle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında; Odunpazarı İlçesi’nde park halindeki 2 ayrı motosikletin çalınması, Tepebaşı İlçesi’nde apartman önünden motosiklet çalınması ve Tepebaşı İlçesi’nde bulunan bir konuttan hırsızlık olaylarının şüphelisi Berke K. yakalandı.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan Berke K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.