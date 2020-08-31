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4-6 yaş Kur’an kursları kapılarını açıyor
4-6 YAŞ KUR'AN KURSLARI KAPILARINI AÇIYOR
ESKİŞEHİR 31.08.2020, 11:48
Tepebaşı Müftülüğü, 4-6 yaş gurubu minikler için düzenlenen Kur’an-ı Kerim kursu kayıtlarını başlıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını 28 eylül’de açacağını duyurdu. Tepebaşı Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Şehit Erdar Ege 4-6 yaş grubu Kur’an kursu ve Hatboyu Sevgi Çiçekleri 4-6 yaş grubu Kur’an kursu 7 Eylül’de öğrenci kayıtlarına başlayacak. Korona virüs pandemisine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken yetkililer, kayıt esnasında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ve detaylı bilgiye kursların sosyal medya hesaplarından veya iletişim numaralarından ulaşılabileceğini belirtti.
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