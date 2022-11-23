35 yıl hapis cezası olan kadın suçüstü yakalandı

Eskişehir’de 13 ayrı suçtan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, hırsızlık amacıyla girdiği bir apartmanda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık şüphelisi şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Mamure Mahallesi’nde bulunan bir binaya hırsızlık amacıyla giren ve apartman boşluğunda suçüstü yakalanan Zekiye C. gözaltına alındı. Şüphelinin, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından 13 farklı aranma kaydı bulunduğu, ayrıca 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüpheli kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.