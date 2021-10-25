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312 okul görevlisine hijyen eğitimleri verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında eğitimler verildi.

ESKİŞEHİR 25.10.2021, 15:31
312 okul görevlisine hijyen eğitimleri verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında eğitimler verildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 2 grup halinde düzenlenen eğitimlere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda faaliyet gösteren ve daha önce bu eğitimi almamış kantin, kafeterya, yemekhane ile çay ocaklarında çalışan 312 personel katıldı. Eğitimlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Seyfettin Ceylan, İş Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü İlker İyilik, Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülnur Barut eşlik etti.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz tarafından ’Gıda Mevzuatı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları, TGK gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme, güvenilir gıda, gıda hijyeni, muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulma nedenleri ile ilgili sunum gerçekleştirildi. İkinci kısımda Gıda Mühendisi Ece Dergi tarafından da gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu’ konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Ebe Ören Karaçöl tarafından da kişisel hijyen, el yıkama alışkanlığının önemi ve temizliğin bireylerin sağlığına etkisi, korona virüs pandemisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili sunum yapılmasıyla eğitimler sona erdi. Eğitimlere katılan 321 personelin katılım belgelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından temin edileceği belirtildi.

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