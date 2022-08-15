banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi

Eskişehir Yeni Stadyumu Ring Salonu’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları, Eskişehirli dövüşçüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 10:40
30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi

Eskişehir Yeni Stadyumu Ring Salonu’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları, Eskişehirli dövüşçüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muay Tai müsabakalarına Eskişehirli dövüşçüler yoğun ilgi gösterdi. 30 Ağustos Zafer Kupası Müsabakası, Eskişehir Yeni Stadyum Ring Salonu’nda yapıldı. Katılım sağlayan ve dereceye giren sporcular tebrik edilerek belge ile ödüllendirildi.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur