3 yıldır süren rahatsızlık Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 6 saatte giderildi

Eskişehir’de 3 yıldır çeşitli yöntemlerle gideremediği rahatsızlığı için Şehir Hastanesi’ne giden hastanın 6 saatlik tedavisinde şah damarındaki plak çıkarılıp, diğer damardaki bükülme düzeltildikten sonrasında 5 günde taburcu edildi.

Eskişehir’de 65 yaşındaki erkek hasta, 3 yıl önce beynine pıhtı atması nedeniyle vücudunun sağ yarısında güçsüzlük, dengesiz yürüme, dirençli baş dönmesi, unutkanlık, konuşma bozukluğu ve tansiyon şikâyetleri başlaması üzerine, birçok tedavi yöntemi denedi. 3 yıl boyunca kullandığı kan sulandırıcı ilaçlara rağmen şikâyetlerinin sürmesinden sonrasından Eskişehir Şehir Hastanesi kliniğine başvurdu. Beyin Cerrahi doktoru Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan tetkik ve muayenelerde, hastanın şah damarını (karotid arter) yüzde 90 tıkayan bir plak ve beyin arka bölgesini besleyen damarda (vertebral arter) ileri bükülmeye bağlı kan akımında azalma olduğu izlenmesi üzerine ameliyat önerildi. Aynı seansta hem şah damarındaki plak çıkarılıp damar onarılırken hem de diğer damardaki bükülme düzeltilerek beyne giden kan akımının artması sağlandı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyat sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ameliyat sonrası 3’üncü, günde yürütülen hastanın konuşma ve yürüme bozukluğunda kısmen düzelme olduğu, baş dönmelerinin tamamen geçtiği ve sağ tarafındaki güçsüzlüğün düzeldiği görüldü. Hasta ameliyat sonrası 5’inci günde taburcu edildi.

Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme, yapılan operasyon hakkında şunları söyledi: "Dirençli baş dönmeleri, konuşma ve yürüme bozukluğu, ellerde titreme, parkinson, demans, epilepsi ve hipertansiyon gibi hastalıkların nedeni damardaki tıkanıklık ve ileri derecede bükülmeler olabiliyor. Hastaların bu yönüyle araştırılmalarında fayda var. Vertebral arter düzeltme cerrahisi ise Eskişehir’de ilk kez yapıldı."