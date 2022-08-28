3 üniversitenin işbirliği ile “Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi” açıldı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi paydaşlığında “Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (ES-İBE)” açıldı.

Türkiye’de kurulan beşinci ortak merkez olan ES-İBE, Eskişehir’in ortak kültür ve kökene sahip üç devlet üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği ile kuruldu. Merkez, projeler çerçevesinde orta vadede Türkiye bulunan diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve araştırmacılarla da iş birliği yapmayı hedefliyor.

Deneyim ve nitelikli bir akademik kadrosu bulunuyor

Deneyimli ve nitelikli kadrosu sayesinde hem Eskişehir’e hem de Türkiye’de başarılı çalışmalar kazandırması öngörülen merkeze emek veren kadroda ise ES-İBE Merkez Müdürü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Özdamar, Müdür Yardımcıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Süral, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Suzan Çardak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Yazgan yer alıyor. Merkezin her üç üniversiteden çeşitli alanlarda görev yapan beş öğretim üyesi olmak üzere 15 kişilik bir yönetim kurulu bulunuyor.

3 üniversiteden uygulamalı, disiplinlerarası bir merkez

Özünde ortak kökene ve kültüre sahip üç üniversitenin güçlü yönlerini bir araya getiren merkez, uygulamalı eğitimde insan bilgisayar etkileşimine yönelik çalışmalarla disiplinlerarası araştırma yaklaşımını hedefliyor. Büyük bir titizlikle çalışmaların yürütüldüğü merkezde ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte referans gösterilen bir AR-GE altyapısı kurmak ve bu alt yapı üzerinde nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymak da amaç ediniliyor. Bunun yanı sıra katma değeri yüksek ve yüzde 100 yerli ve milli ürün geliştirmek, ayrıca insan-bilgisayar etkileşimi alanında insan kaynağı ve araştırmacı yetiştirmek de merkezin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Plan ve projeler uygulama aşamasına geçiyor

Merkezde disiplinlerarası büyük ölçekli projelerde üç üniversite araştırmacılarını ve sektörü bir araya getirecek fikir paylaşım toplantıları ve çalıştaylar düzenleniyor. Bu çerçevede insan-bilgisayar etkileşimi alanında uzman ve araştırmacı yetiştirmeye dönük eğitim programları da merkezin yeni projeleri arasında yer alıyor. Ayrıca merkez laboratuvarlarında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin projelerine destek sağlanabilecek. Merkezin gelecek planları arasında; havacılık, sağlık bilimleri, özel eğitim, mühendislik, mimarlık ve diğer tüm uygulamalı eğitim alanlarında yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik çeşitli sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, meta evrenler gibi konularda AR-GE çalışmaları, öğrencilere ve konu ile ilgilenenlere yönelik eğitim programları, kurulacak laboratuvarlarda deney ve test hizmetleri, ilgili endüstrilerle iş birliği içinde sorunların gerçekçi çözümüne yönelik teknolojik yerli ve milli ürün geliştirme, insan-bilgisayar etkileşimi alanındaki bilgi birikimlerini paydaşlarla paylaşma gibi konular bulunuyor.