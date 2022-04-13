3. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Piyano Günleri, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından dünyaca tanınmış piyanist ve müzisyenlere ev sahipliği yapacak.

“3. Uluslararası Piyano Günleri” 16 Nisan Cumartesi günü, uluslararası alanda önemli bir Chopin yorumcusu olarak tanınan, 2003’ten beri “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” olan ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın vereceği masterclass ile başlayacak. 19 Nisan Salı günü Türkiye’nin uluslararası çapta tanınmış piyanistlerinden Emre Şen “Piyanoda Teknik ve Müzikal Gelişime Bütüncül Bir Yaklaşım” başlıklı seminer ve yine uluslararası bir üne sahip olan Emre Elivar, iki gün sürecek bir masterclass verecek.

İspanyol piyanist Pablo Galdo 3. Uluslararası Piyano Günleri’nde dört gün sürecek bir masterclass verirken, 21 Nisan’da Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en önemli piyanist ve pedagoglardan biri olan Prof. Dr. Hülya Tarcan, “Piyano Sonatlarında Evrim ve Devrim” başlıklı semineriyle, piyanist, besteci, şef ve eğitmen kimliğiyle sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Faris Akarsu ise “Musahabat-ı Musıkiyye başlıklı semineriyle Piyano Günleri’nde yerini alacak. 3. Uluslararası Piyano Günleri’nin sonunda ise keman sanatçısı olarak Özge Erdem, sadece piyanistlere değil tüm enstrüman çalanlara “Feldenkrais Metodu”ndan bahsederek farkındalık ile hareket çalışmaları üzerine yoğunlaşırken aynı gün Türkiye’nin en önemli tonmeisterlarından biri olan besteci Pieter Snapper “Uzamsal Ses ve Dolby Atmos Müziği” üzerine bir seminer verecek.

Piyano Günlerinin konser programı yoğun geçecek

Gülsin Onay’ın vereceği resitalle 3. Uluslararası Piyano Günleri’nin açılış konseri 18 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. 19 Nisan Salı günü Prof. Oytun Eren, tüm piyano eserlerini çalacağı bir resital gerçekleştirirken aynı gün Türkiye’de modern piyanizmin önde gelen temsilcilerinden biri olan Prof. Metin Ülkü; Ahmed Adnan Saygun, İlhan Usmanbaş ve Meliha Doğuduyal’ın eserlerinden oluşan bir resital verecek. Besteci Meliha Doğuduyal aynı gecede kendi eseriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. 20 Nisan Çarşamba günü besteci ve piyanist Mehmet Ali Uzunselvi’nin “Geleneksel ve Serbest Doğaçlama” ve Doç. Elif Önal’ın “Henry Cowell’in Genişletilmiş Piyano Teknikleri” adlı açıklamalı konserlerinin ardından özellikle Türk müziği düzenlemeleriyle dikkat çeken Hakan Ali Toker, “Piyanoda Geleneksel Türk Müziği” adlı açıklamalı konserini gerçekleştirecek. 21 Nisan Perşembe günü Türkiye’de eski müziğe olan ilgisiyle tanınmış ve klavsen çalgıcılık geleneğini ciddi bir şekilde sürdürerek alanında uzmanlaşmış olan Doç. Burak Basmacıoğlu, “Barok Müzikte Rubato ve İnegalite” adlı bir açıklamalı konser ve virtüöz Doç. Eren Yahşi resitali ile müzikseverlerle buluşacak. 3.Uluslararası Piyano Günleri’nin kapanışı ise özellikle Rachmaninov yorumlarıyla ön plana çıkan ve verdiği sayısız konserlerle ismini duyurmuş Doç. Gökhan Aybulus ve son yıllarda müzik dünyasında isminden oldukça söz ettiren Prof. Özgür Ünaldı’nın beraber vereceği konserle gerçekleşecek.