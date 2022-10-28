3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde M.D., A.Y. ve S.K. isimli 3 şüpheli yakalanırken, sahte plakalı motosiklet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.