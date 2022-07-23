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3 farklı hırsızlık olayının faili yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 farklı olayın faili yakalandı.

ESKİŞEHİR 23.07.2022, 09:45
3 farklı hırsızlık olayının faili yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 farklı olayın faili yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarında, toplam bin 700 TL ve 1 cep telefondan oluşan 3 farklı olayın faili M.K.D. isimli şahıs yakalandı. Zanlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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