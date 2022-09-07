3 çocuk annesi hobisi ile aile bütçesine destek oluyor

Eskişehir’de yaşayan 3 çocuk annesi Havva Kantaş, yaptığı süs ve tokaları satarak hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile bütçesine destek oluyor.

3 Çocuk annesi Havva Kantaş aile ekonomisine destek olmak için yaptığı el işi ürünleri internetten satışa sunuyor. Tokadan araç içi aksesuara kadar birçok ürünü rengârenk iplerle örerek üreten Kantaş, özel siparişler de alıyor. El emeği ürünlerine gelen talepten memnun olan ve boş zamanlarını hobisiyle değerlendiren Havva Kantaş, "Bir el işi sayfasında görerek esinlendim ve evdeki boş zamanımı böyle değerlendirmeye karar verdim. Bu yolla hem aile bütçesine destek oluyorum hem de zamanımı verimli değerlendiriyorum. Ne görürsem internette, yapmaya gayret gösteriyorum. Genellikle araçlar için yaptığım ayna süsleri çok tercih ediliyor. Ürünlerimin tercih dilmesi beni de mutlu ediyor. Fiyatlar ise tokalarda 20 liradan, süslerde ise 100 liradan başlıyor” diyerek konuşu.