3 bant bilardoda Eskişehir birincisi belli oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 yılı 3 Bant Disiplini Eskişehir İl Birinciliği müsabakalarında Yavuz Güngördü birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği tarafından 2023 yılı 3 Bant Disiplini Eskişehir İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Yavuz Güngördü ve Yalçın Çalışkan’ın istekalarının karşı karşıya geldiği final mücadelesiyle turnuva sona erdi. 77 bilardocunun katıldığı turnuvada Yavuz Güngördü birinci oldu. İkinci Yalçın Çalışkan, üçüncü Hamit Akkaya ve dördüncü Ayhan Semiz oldu.