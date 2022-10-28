29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Personel Ayak Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Personel Ayak Tenisi Turnuvası Final Maçı ve Kupa Töreni”, Anadolu Üniversitesi Açık Tenis Kortları’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesinin birimleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final maçı ve ödül törenine; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Vekili ve Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanı Galip Özsarı, SKS Daire Başkanlığı Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi katıldı. Toplam 11 takım ve yaklaşık 45 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada; A grubundan Açıköğretim Fakültesi ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ekibi, B grubundan ise SKS Daire Başkanlığı ile Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) gruplarından çıkarak isimlerini yarı finale yazdırdı. Turnuvada BAUM üçüncü olurken, final maçında AÖF Takımı ve SKS karşı karşıya geldi. 2-0 biten maçta turnuvanın şampiyonu Açıköğretim Fakültesi oldu.

Turnuvaların ardından Madalya ve Kupa Töreni’nde dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları takdim edildi.