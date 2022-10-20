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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Personel Ayak Tenisi Turnuvası başladı
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen “Personel Ayak Tenisi Turnuvası” çekilen kuraların ardından başladı.
ESKİŞEHİR 20.10.2022, 11:08 20.10.2022, 11:14
Personel Ayak Tenisi Turnuvası’nın ilk gününde A Grubu maçlarında Açıköğretim Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını 2-0’lık skorla mağlup ederken Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi arasında oynanan maçta gülen taraf 2-1’lik skorla Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. B Grubunda ise Ayniyat Saymanlığı, İletişim Bilimleri Fakültesini 2-0’lık skorla mağlup etti, B Grubunun diğer maçlarında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını 2-0’la ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 2-0’lık skorla yendi. Öte yandan Anadolu Üniversitesi açık tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuva 27 Ekim Perşembe günü düzenlenecek final maçları ile sona erecek.