29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Personel Ayak Tenisi Turnuvası başladı

Personel Ayak Tenisi Turnuvası’nın ilk gününde A Grubu maçlarında Açıköğretim Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını 2-0’lık skorla mağlup ederken Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi arasında oynanan maçta gülen taraf 2-1’lik skorla Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. B Grubunda ise Ayniyat Saymanlığı, İletişim Bilimleri Fakültesini 2-0’lık skorla mağlup etti, B Grubunun diğer maçlarında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını 2-0’la ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 2-0’lık skorla yendi. Öte yandan Anadolu Üniversitesi açık tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuva 27 Ekim Perşembe günü düzenlenecek final maçları ile sona erecek.